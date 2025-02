Gamerbrain.net - STEAM: Giocatori colpiti da un Malware nascosto in questo gioco!

Un nuovo attacco informatico ha colpito gli utenti della piattaforma, uno dei principali servizi di distribuzione di videogiochi per PC. Un hacker ha pubblicato un titolo apparentemente innocuo, chiamato PirateFi, che nascondeva al suo interno un pericolosoin grado di rubare dati sensibili dagli utenti. Il, rilasciato gratuitamente giovedì scorso, ha rapidamente attirato l’attenzione degli appassionati, ma pochi giorni dopo Valve ha iniziato ad avvisare idel pericolo.L’Intervento di Valve e le Raccomandazioni per gli UtentiDopo aver individuato la minaccia, Valve ha inviato un messaggio a tutti gli utenti che avevano scaricato PirateFi, esortandoli a eseguire una scansione completa del sistema con un software antivirus affidabile. L’azienda ha inoltre suggerito di controllare il computer per individuare software sospetti o installati di recente.