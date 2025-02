Stazione di Aclia Sud, qualcosa si muove… sarà la volta buona?

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 14 febbraio 2025 – L’assessore ai trasporti Fabrizio Ghera si è recato questa mattina presso il cantiere delladi Acilia Sud-Dragona, sulla tratta della Roma-Lido, per chiarire lo stato dei lavori e sulla loro fine. Una infrastruttura attesa soprattutto dai residenti del quartiere residenziale, che così potrebbe essere collegato in maniera più efficace.Un sopralluogo che cade in uno dei momenti di massimo bollore a proposito dellaAcilia Sud- Dragona, o meglio: del cantiere. La, infatti, c’è ma è ancora in fase di “assesto”: eppure, inizialmente questa sarebbe dovuta essere fruibile già a partire da fine anno. Le cose, com’è evidente, non sono andate così e inizia a crescere il malcontento degli utenti che, da ormai una decade, aspettano l’aggiunta di questa fermata intermedia sulla tratta della chiacchieratissima Roma-Lido.