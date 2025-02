Thesocialpost.it - Station wagon contro Panda dei vigili urbani: gli agenti incastrati nell’abitacolo soccorsi dai pompieri

Grave incidente nella tarda serata di ieri all’incrocio tra via Casilina e via di Grotte Celoni, nel quartiere Torre Gaia a Roma. Una Fiatdella polizia locale è stata colpita violentemente da una, causando il ferimento di due.Leggi anche: Il dramma della giovane promessa del basket italiano: Daniel morto così, a soli 20 anniL’intervento deidel fuocoL’impatto è stato così forte da rendere necessario l’intervento deidel fuoco, che hanno dovuto scardinare uno sportello per estrarre glidalle lamiere. I due sono stati affidati alle cure del 118 e trasportati in ospedale. Secondo le prime informazioni, non sarebbero in gravi condizioni.Dinamica dell’incidente e test al conducenteLe autorità stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.