Gqitalia.it - Stasera a Sanremo 2025 l'omaggio a Califano di Tony Effe, Noemi e Willie Peyote

Nella serata dedicata alle cover di, Francoè presente con due pezzi: Tutto il resto è noia e Un tempo piccolo. Un doppioal Califfo in un momento celebrativo della musica italiana e internazionale, con duetti inediti tra i 29 cantanti in gara e numerosi ospiti (con la novità di poter duettare anche tra Big in gara, come faranno, ad esempio,).Non stupisce la scelta, quando a farla è, che celebra la romanità eanche nel brano con cui concorre, Damme ‘na mano. Un'altra cosa è vederlo abbinato al sabaudo, in gara con Grazie ma no grazie. Entrambi i rapper hanno optato per lo stesso cantautore, cogliendolo, però, in momenti diversi della sua carriera e della sua vita.si misurano con Tutto il resto è noiapuntano su Tutto il resto noia, un super classico nel repertorio del Califfo.