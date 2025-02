Ilgiorno.it - Stamperia di banconote false a Melegnano. Tre condannati a pene tra i 4 e i 5 anni

Un gruppo criminale che metteva in circolo soldi falsi. I suoi membri utilizzavano sofisticate stampanti laser e applicavano ologrammi falsi sulle, che, pur se di ottima fattura, non erano su carta filigranata. Tre persone sono state condannate acomprese fra i 4 e i 5, ieri al tribunale di Lodi, in seguito al sequestro di unadicontraffatte eseguito nel dicembre del 2016 dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione monetaria in un appartamento di. Ufficialmente l’immobile era la sede di uno studio di consulenza del lavoro, in realtà vi si svolgeva l’attività illecita. Un 43enne nativo di Napoli, ma residente fin da giovane nel Milanese, che era stato anche filmato con una microspia mentre stampavada 10, 20 e 50 euro, è stato condannato a 5di reclusione e 1.