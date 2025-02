Sta succedendo il casino Sanremo 2025 è il caos totale a fine puntata

Leggi su Caffeinamagazine.it

La terza serata dinon si è conclusa nel modo migliore. Come sottolineato da moltissimi telespettatori che stavano seguendo la fase conclusiva della kermesse musicale, c’è stata una scelta della regia che ha scatenato il delirio sul web. Infatti, i social sono stati presi d’assalto e gli utenti hanno condiviso il video in questione, che ha lasciato tutti a bocca aperta.Proprio pochi minuti prima cheterminasse, le inquadrature su Carlo Conti e le co-conduttrici Elettra Lamborghini, Katia Follesa e Miriam Leone sono state sorprendenti. E possiamo tranquillamente parlare di un errore da parte di coloro che stavano lavorando dietro le quinte, dunque della regia.Leggi anche: “Per me il Festival finisce qui”., Tony Effe furioso: il ‘dramma’ all’Ariston, errore della regia: cosa hanno notato i telespettatoriIl sito Leggo ha analizzato ciò che stavain rete e ha scoperto l’errore della regia di