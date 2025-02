Lanazione.it - Squadra Corse Città di Pisa, al via della stagione 2025:

Pisa, 14 febbraio 2025 - La Squadra Corse Città di Pisa inaugura la stagione sportiva 2025 con la partecipazione della navigatrice Alessia Tasi al prestigioso Rally Terra Valle del Tevere. La talentuosa copilota sarà al fianco di Filippo Nannetti, riproponendo così l'equipaggio già visto in gara nella scorsa edizione della competizione. Per Alessia Tasi, si tratta di un ritorno su un percorso ben conosciuto, avendolo già affrontato sia nel 2023 con Nannetti, sia nel 2022 con Baroncelli, a bordo di una Mitsubishi Lancer Evo VIII. Questa nuova sfida rappresenta un'importante occasione per confermare l'esperienza maturata e ottenere un buon risultato su un tracciato altamente selettivo. La gara, che si sviluppa tra i suggestivi scenari della Toscana, avrà il via da Anghiari e si concluderà a San Sepolcro.