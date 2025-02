Quotidiano.net - Spunta un drago leonardesco. A Vinci un disegno (forse) d’autore

(Firenze)Ildi una pistrice, leggendario mostro marino con ali dae testa di unicorno, raffigurato a carboncino sulla cappa di un camino tre-quattrocentesco a, potrebbe riaprire la partita sugli inediti di Leonardo. Gli studiosi che lo hanno visto, infatti, non escludono che la mano che lo ha tracciato sia la stessa dell’autore della Gioconda. Anche alcune circostanze storico-temporali e particolari artistici che riguardano ilspingono in tale direzione. Mai come in questo caso, comunque, il condizionale risulta d’obbligo. Anche l’amministrazione comunaleana, che ha presentato ieri mattina i primi risultati dell’indagine preliminare al restauro dell’opera, si è espressa con grande cautela, così come gli studiosi presenti sul palco del teatro cittadino dove si è tenuta quella che aveva tutto il sapore di una rivelazione destinata a lasciare il segno.