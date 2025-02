Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 14 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

14, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sugliinvernali. I Mondiali di sci alpino si avviano alla fase finale a Saalbach (Austria)., di scena, il gigante maschile dove lo svizzero Marco Odermatt va a caccia di un altro titolo mondiale dopo quello conquistato nel superG. In casa Italia, le migliori carte sono Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer, che vorrà riscattarsi dopo quanto accaduto nella combinata a squadre.Rimanendo in tema di competizione iridata, a Lenzerheide (Svizzera) si assisterà alla 7,5 Sprint femminile di biathlon e Dorothea Wierer lotterà per conquistare il miglior risultato possibile, dovendo fare i conti con la fortissima squadra francese.