Nerdpool.it - Split Fiction: l’avventura co-op di EA e Hazelight Studios debutta il 6 marzo

Durante l’evento State of Play di Sony, EA ehanno presentato un nuovo trailer di, l’atteso titolo cooperativo d’azione e avventura che narra un’epica storia di amicizia tra mondi fantascientifici e fantasy.Il trailer introduce le protagoniste Mio e Zoe, approfondendo le loro vite e anticipando il viaggio che le porterà attraverso gli incredibili mondi di. Mio, autrice di fantascienza, e Zoe, scrittrice fantasy, dovranno mettere da parte le loro differenze per scoprire segreti su se stesse e affrontare le sfide di una realtà sorprendente.Un’avventura cooperativa tra fantascienza e fantasyracconta la storia di due scrittrici agli antipodi che si ritrovano intrappolate in una macchina capace di dare vita ai mondi delle loro storie.