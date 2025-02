Feedpress.me - "Spionaggio su Jacobs", indagato il fratello di Filippo Tortu. Avrebbe chiesto analisi del sangue, telefonate e chat

Giacomodi, velocista e oro olimpico a Tokyo 2020 nella 4x100, èin un filone dell’inchiesta milanese sulle presunte cyber-spie di Equalize per concorso in presunte intercettazioni abusive. La vicenda è quella emersa nei mesi scorsi su un presuntoai danni di Marcel, che in Giappone vinse due ori. E di cui è tornato a parlare il Fatto Quotidiano.