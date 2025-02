Spionaggio su Jacobs indagato il fratello del campione Filippo Tortu Coinvolto nello scandalo Equalize

Leggi su Open.online

Giacomodi, velocista e oro olimpico a Tokyo 2020 nella 4×100, èin un filone dell’inchiesta milanese sulle presunte cyber-spie diper concorso in presunte intercettazioni abusive. Il caso è collegato al presuntoai danni di Marcell, che in Giappone vinse due ori. E di cui è tornato a parlare il Fatto Quotidiano due giorni fa, spiegando che l’ex superpoliziotto Carmine Gallo ha messo a verbale che Giacomogli avrebbe chiesto di avere informazioni sugli esiti di analisi del sangue e su contenuti di telefonate e chat trae il suo staff. Un’indagine che si sarebbe fatta sulnon portando poi a nulla di concreto. Per orasi è dichiarato estraneo ai fatti, ma ora rischia a livello sportivo. Cosa rischia ora GiacomoMa oltre alla procura di Milano anche il filone federale si sta muovendo.