Spionaggio indagato il fratello di Tortu | doping come voleva incastrare Marcell Jacobs

Giacomodi Filippo, campione olimpico nella 4x100 a Tokyo 2020, è ufficialmentea Milano per presunte intercettazioni abusive nell'ambito del caso sulle cyber-spie di Equalize. L'indagine riguarda il presuntoai danni di, vincitore di due ori ai Giochi, e riemerso recentemente sulle pagine del Fatto Quotidiano. Una brutta, bruttissima storia. Filipposi è detto del tutto estraneo ai fatti. Resta però quanto sta emergendo, segno che nella squadra azzurra i rapporti non fossero così sereni cosìera lecito immaginarsi. Secondo quanto riportato, l'ex poliziotto Carmine Gallo avrebbe dichiarato agli inquirenti che Giacomogli aveva chiesto informazioni riservate su, in particolare sugli esiti delle sue analisi del sangue e sulle conversazioni private con il suo staff.