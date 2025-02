Ilrestodelcarlino.it - Spaccio nell'area dell'ex Caserma Stamoto a Bologna, chi lo gestiva

, 14 febbraio 2025 - Dopo una lunga serie di indagini la polizia ha arrestato con l'accusa didi sostanza stupefacente in concorso due pusher considerati i gestoria piazza diche si era creata tra via Misa, via Fossolo, via Vetulonia, viale Felsina e che ha come fulcro l'ex. Le indagini degli agentia Squadra Mobile sono partite dalle segnalazioni dei residenti che abitanoa vicinanza'exabbandonata, i quali lamentavano una costante attività diin zona. I poliziotti hanno predisposto alcuni servizi di osservazione, notando alcuni spacciatori che vendevano drogaa zonaa ferrovia parallela a via Guelfa, direttamente dai cancellia exposizionati su via Castelmerlo,e aree verdi e sotto agli androni dei palazzi di via Misa, via Fossolo, via Vetulonia e viale Felsina.