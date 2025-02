Ilgiorno.it - Sottopasso pedonale. I residenti protestano:: "Inascoltati da 30 anni"

CODOGNO (Lodi)ferroviario al Villaggio San Biagio di Codogno, il Comitato di quartiere incontrerà la minoranza per parlare dell’opera, "se ne parla da 30, ma non abbiamo ancora un passaggio dignitoso". Il confronto sulle problematiche del rione è in programma il 20 febbraio. Già il 7 gennaio iavevano incontrato il sindaco Francesco Passerini ed alcuni assessori. "Siamo al trentesimo anno di vita di questo sodalizio, come abbiamo ricordato alla Giunta, ma ancora lontani dal risultato sperato, in merito al– chiariscono gli attivisti –. Era infatti il 1995 quando tre cittadini, tra cui Erminio Medaglia, in veste di referente, si recarono dall’allora sindaco Alessandro Fiammenghi, per segnalare alcune situazioni di disagio. Fu lo stesso sindaco che, elogiando la loro iniziativa, rafforzò nei, il desiderio di costituire un Comitato per far sentire la propria voce".