Unlimitednews.it - Sostenibilità aziendale un impegno per le nuove generazioni, evento a Milano

(ITALPRESS) – Lanon è un trend o una strategia di marketing ma un veroper garantire alle futureun Pianeta in salute. Lo sviluppo economico responsabile di una società più consapevole. Le imprese sostenibili possono e devono giocare un ruolo cruciale per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile indicati dall’Agenda 2030, richiamandosi a un business etico che può portareopportunità di mercato, migliorare la reputazionee garantire la redditività nel lungo periodo. Sempre più consumatori e investitori, infatti, danno peso all’impatto ambientale delle attività imprenditoriali, e questo influenza le loro decisioni di consumo e di investimento. Il bilancio dirappresenta, in un ambiente normativo complesso e in continua evoluzione, un incentivo per le aziende che aspirano a promuovere il proprionel ridurre l’impatto ambientale e socio-economico delle proprie attività.