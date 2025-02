Quotidiano.net - Sospensione dei finanziamenti Usaid da parte di Trump: morti tra i rifugiati birmani

Ladi 90 giorni deiad, l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, decisa da Donald, ha già causato diversetra inei campi in Thailandia e in Myanmar. Pe Kha Lau, 71 anni, dipendente dall'ossigeno, è morta dopo essere stata dimessa da una clinica finanziata daa causa del blocco dei fondi. La donna è considerata una delle prime persone ad essere morte dopo la decisione del presidente Usa di congelare tutti iper i progetti di aiuti esteri. Altri pazienti dipendenti dall'ossigeno sono deceduti nel campo di Umpiem Mai. Quasi un terzo della popolazione del Myanmar ora fa affidamento sugli aiuti umanitari, con almeno 3,5 milioni di sfollati interni da febbraio 2021. Centinaia di migliaia di persone sono fuggite nei paesi vicini, tra cui la Thailandia.