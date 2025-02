Anteprima24.it - Sorrento-Cerignola: trasferta vietata per gli ospiti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della partita di calcio(Serie C, girone C), in programma il prossimo 23 febbraio allo stadio Viviani di Potenza, il prefetto del capoluogo lucano, Michele Campanaro, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia. Ilgioca a Potenza le sue gare casalinghe poiché lo stadio Italia è in fase di ageguamento alle norme per la serie C. La decisione sulla gara del 23 febbraio è stata assunta, dopo aver preso atto delle considerazioni del Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, “ritenendo altamente probabile che la presenza dei tifosi delnel capoluogo lucano possa essere motivo di turbative per l’ordine pubblico”, in relazione a precedenti episodi e “in ragione dell’astio profondamente radicato tra tifosi lucani eni”.