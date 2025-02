Liberoquotidiano.it - "Sono la causa del cambiamento climatico". Duran Duran, la protesta choc degli ambientalisti

Leggi su Liberoquotidiano.it

A sentire isembrava quasi che non fossero passati 40 anni dalla loro prima esibizione sul palco del festival di Sanremo. Simon Le Bon e gli altri membri della band hanno letteralmente incendiato l'Ariston. E il frontman si è prestato anche alla gag spassosa di Katia Follesa. La comica - a detta sua - in rappresentanza di tutte le donne della sua genrazione si è presentata davanti a lui vestita da sposa e con un cartello con scritto: "Mi vuoi sposare?". Lui, un po' in imbarazzo, ha declinato l'invito, sostenendo che sua moglie si sarebbe arrabbiata parecchio. E come darle torto. L'esibizione di Le Bon e gli altri ha scatenato i telespettatori di Rai 1, che siriversati sui social per esaltare la loro performance. "Cigruppi musicali che quando invecchiano non fanno sfigurare le loro canzoni.