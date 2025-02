Ilfattoquotidiano.it - “Sono inca****o nero, mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Per me Sanremo finisce oggi”: il duro sfogo di Tony Effe dopo l’esibizione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è furibondo e non lo nasconde. Subitonella terza puntata di2025 rilascia la consueta intervista a Rai Radio 2 e si sfoga: “Miladisul. Perché? Chiedilo a loro.inc*****o. Adesso so’ c***i”. Il rapper lamenta il fatto che, pocodi entrare in scena, qualcuno gli abbia imposto di non indossare lache avrebbe dovuto rifinire il suo look. “arrabbiatissimo. M’tolto i poteri.arrabbiato davvero, perché mila. Per me laè come quando tagliavano i capelli a Sansone. Non puoi levare la. Come se levi l’abbronzatura a Carlo Conti. Non è Carlo” spiega lui.Un concetto ribadito anche pocoalFestival, quando è stato tranchant: “Per me“.