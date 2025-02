Quotidiano.net - Sondaggi elettorali, possiamo ancora fidarci? Errori, nuove strategie e la lezione del voto Usa 2024

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 14 febbraio 2025 – Negli ultimi anni, ihanno subito una crisi di credibilità. I fallimenti nel prevedere risultaticruciali – dalla Brexit alla vittoria di Donald Trump nel 2016 – hanno scosso la fiducia del pubblico. Eppure, irestano strumenti fondamentali per comprendere l’opinione pubblica. Il problema non è tanto nei numeri, quanto nel modo in cui vengono raccolti, interpretati e comunicati. Oggi, con il crescente utilizzo di big data e intelligenza artificiale,di più? Oppure isono destinati a diventare un’illusione statistica sempre meno rilevante? Perché isbagliano? Negli Stati Uniti, nel 2016, quasi tutti i principali istituti demoscopici davano Hillary Clinton in vantaggio, con una probabilità di vittoria superiore al 90%.