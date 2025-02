Lanazione.it - Solidarietà in musica ai lavoratori Beko dal rapper Zatarra

Siena, 14 febbraio 2025 – Tra le diverse forme di sostegno alla lotta dei 299dello stabilimentodi Siena, c’è anche quella che non ti aspetti. A scendere in campo a fianco degli operai, è Marco Ottavi, meglio conosciuto al pubblico come. Artista ed educatorele, ha pubblicato sui suoi profili social una canzone dedicata alla vertenza. “Quando qualcosa non va, va detta, lo dirò fino a che non sarò cenere. E il rap serve a questo – il suo post –. Era da un tot che volevo fare un piccolo regalo a questi eroine ed eroi modern*, gli operai della. Purtroppo, causa problemi fisici, ci sono riuscito solo adesso, ma credo che il destino ci abbia messo lo zampino, sono giorni giusti”. E infine: “Stanno scrivendo la storia, esempi positivi per adulti, ragazzi, adolescenti, bambini.