Sofisticata e femminile. L’elegante identità della donna L.B.M. 1911

di Egidio ScalaUn sofisticato racconto di sartorialità al. Unamoderna sempre più dinamica, pronta alle sfide del presente con una proiezione ambiziosa al futuro. C’è questo e molto altro ancora nella prima collezione in rosa – per la primavera-estate 2025 – firmata da L.B.M.. Unasempre più decisa e realizzata sul lavoro, appassionata e con molteplici interessi, perché quella che possiede è un’ben definita. Con molti amici e tante occasioni di convivialità, per lei si presentano più opportunità in cui stare a contatto con gli altri ed esprimere la propria personalità attraverso capi talmente versatili da poter essere indossati in tutte le occasioni, ’from desk to dinner’, dall’ufficio alla cena appunto. LaL.B.M.ha gusto e cerca in un capo il fit impeccabile che solamente quello sartoriale può garantire.