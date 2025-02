.com - Social media e solitudine, connubio deleterio: come evitare l’ansia sociale

Ti è mai capitato di sentirti solo mentre scorri il di Instagram? Oppure di provare un senso di invidia vedendo le foto delle vacanze degli altri? Non sei il solo. Recenti studi hanno confermato che l’uso deisono profondamente interconnessi. La chiave non è eliminarli del tutto, ma capireusarli in modo sano per favorire il benessere mentale.Il ruolo deinella società modernaIl legame traDue importanti studi, condotti da O’Day e Zhang, hanno evidenziato una relazione complessa tra l’uso deie la.Chi soffre di ansiae etende a utilizzare maggiormente iper cercare connessioni.Tuttavia, un uso passivo (scorrere senza interagire) può peggiorare i sentimenti di isolamento e confrontoe.