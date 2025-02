Quotidiano.net - ’Slow Wine Fair’. Pronti a un tuffo in sapori e fragranze

Scoprire gusti, aromi e. Assaporare, corpi ed essenze. Un’immersione a tutto tondo in quello che significa degustare del buon vino, che quando è naturale e biologico piace ancora di più. Torna in grande spolvero SlowFair, la kermesse dedicata alla produzione vitivinicola italiana, con la presenza anche di produttori internazionali, che occuperà gli spazi di BolognaFiere nel capoluogo felsineo a partire dal prossimo fine settimana, dal 23 al 25 febbraio. L’evento, alla quarta edizione, si rivolge al vasto pubblico degli amanti del vino, dagli appassionati agli operatori professionali del settore, che sono in prevalenza coinvolti: solo la giornata di domenica, infatti, prevede le porte aperte per i ‘lover’, mentre le altre due giornate sono destinate agli addetti ai lavori.