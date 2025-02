Digital-news.it - Sky Cinema Collection dedicato alle migliori commedie Italiane 'Finchè notte non ci separi'

Da venerdì 14 a domenica 23 febbraio, Skye in streaming su NOW torna con l’appuntamento imperdibile“made in Italy”, un vero e proprio viaggio tra oltre 50 titoli che celebrano le risate all’italiana. Tra questi spicca la prima visione di FINCHÉNON CI, in onda lunedì 17 febbraio21.15 su SkyUno e21.45 su Sky, pronta a regalare emozioni e divertimento.Il palinsesto si apre con Come Può Uno Scoglio, una commedia che ci introduce nelle complesse dinamiche di una famiglia apparentemente ordinaria, per poi trasportarci nelle atmosfere romantiche e surreali di Pare Parecchio Parigi, in cui Leonardo Pieraccioni, regista e protagonista, ci racconta una storia ispirata a fatti reali. Proseguendo, Succede Anche NelleFamiglie svela come persino le realtà più equilibrate possano nascondere disavventure inaspettate, mentre L'amore E Altre Seghe Mentali gioca con le contraddizioni dei sentimenti e delle relazioni moderne.