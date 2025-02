Ilveggente.it - Sinner tira un sospiro di sollievo: “Nessuna negligenza”

È tempo dire le somme, relativamente al caso Clostebol, per Jannik. Il dado è finalmente tratto e la sentenza che tutti aspettavano è pronta.Due mesi. Tanti ne mancano ancora al momento in cui un punto sarà finalmente apposto una volta per tutte sulla vicenda che ha avuto come protagonista Jannik. Che lo scorso anno, come senz’altro si ricorderà, era risultato positivo al Clostebol durante i controlli anti-doping di rito che si effettuano durante i tornei del circuito maggiore.undi: “” (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl tribunale indipendente lo aveva assolto da ogni accusa, credendo al tennista e alle prove, da lui stesso fornite, che dimostravano chiaramente come la contaminazione fosse stata accidentale. La Wada, invece, ha voluto vederci più chiaro, motivo per il quale ha presentato ricorso al Tas di Losanna.