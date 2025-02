Liberoquotidiano.it - Sinner, "che carriera, che persona": un giorno triste per Jannik, chi gli spezza il cuore | Video

Dopo il suo secondo successo agli Australian Open,si prepara a tornare in campo. Non più a Rotterdam, che quest'anno ha deciso di saltare per recuperare al meglio, ma al Qatar Exxon Mobil Open di Doha, appuntamento che quest'anno vivrà la sua prima edizione in qualità di Atp 500 (dopo l'upgrade deciso comunicato un anno fa).A Doha il campione altoatesino non ha mai giocato, e ora lo farà in un tabellone che ai nastri di partenza conta altri cinque Top-10: Carlos Alcaraz (testa di serie n. 2, quindi potenzialmente affrontabile solo in finale), Alex De Minaur (n. 6), Novak Djokovic (n. 7), Daniil Medvedev (n. 8) ed Andrey Rublev (n. 9). Il sorteggio è atteso per la giornata di domani, ma intanto l'altoatesino si sta già preparando. È arrivato a Doha e ha mostrato già sui social undi un suo allenamento, oltre che un altro insieme al suo terapista, l'argentino Ulises Badio.