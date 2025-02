Biccy.it - Singoli più venduti in Italia: 14 pezzi di Sanremo, chi domina

Poco fa la FIMI ha pubblicato la classifica ufficiale dei singoli più venduti in Italia questa settimana. Nonostante siano appena usciti, diversi brani dei big del Festival di Sanremo 2025 sono già riusciti ad entrare nella top 20. A dominare la top 20 dei singoli più venduti c'è Olly con la sua Balorda Nostalgia (che è un po' il vincitore annunciato del Festival), medaglia d'argento per Battito di Fedez e terzo gradino del podio per il pezzo di Tony Effe. Al quarto posto c'è Giorgia con la sua La Cura Per Me.

I singoli più venduti in Italia questa settimana: la classifica ufficiale.

1. Balorda Nostalgia – Olly (Epic, Sony Music)
2. Battito – Fedez (Warner Music)
3. Damme 'Na Mano – Tony Effe (Island, Universal Music)
4. La Cura Per Me – Giorgia (Epic, Sony Music)
5. Incoscienti Giovani – Achille Lauro (Warner Music)
6.