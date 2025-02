Cityrumors.it - Single e prezzi da soli: come la vita da single costa di più

Leggi su Cityrumors.it

Ladaoggiin media 564 euro in più rispetto a quella in coppia. Con il 22% della popolazione che vive da sola.Nel 2025, la realtà di esserein Italia sta diventando sempre più cara. Un’indagine recente ha svelato che vivere daoggiben 564 euro in più rispetto allain coppia. Questo divario economico, sorprendentemente elevato, riflettele spese quotidiane di chi vive da solo siano più gravose, nonostante la libertà di non dover condividere ogni decisione con un partner.cambia la situazione deiin Italia Cityrumors.it foto AnsaCon un divario di 564 euro al mese tra lain coppia e quella da, è chiaro che vivere dasta diventando sempre più costoso, sia in termini di denaro che di risorse. Mentre il 22% della popolazione si adegua a questa nuova realtà, l’economia continua a cambiare per adattarsi a un mondo in cui le persone, pur preferendo latudine, si trovano a dover affrontare spese sempre più alte.