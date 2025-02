Liberoquotidiano.it - Simona Brancale (con spacco inguinale) fa impazzire anche Conti: "Paura eh?". Delirio sexy al Festival

Tutti passi per. L'Ariston applaude a scena aperta il duetto dell'artista pugliese con la collega e corregionale Alessandra Amoroso nella serata delle "coppie" aldi Sanremo. La raffinata cantante jazz al pianoforte, con abito ancora una volta sensualissimo (evertiginoso) esegue con la Amoroso una emozionante versione di If I ain't got you di Alicia Keys. Carlocommenta: "Alicia.eh???", scherzando ma non troppo sulla performance vocale delle due italiane. Oltre alla platea,la sala stampa ha apprezzato tantissimo. Finora, è stata l'esibizione che ha riscosso il maggior consenso. Poco dopo le 22, abbiamo già la vincitrice della serata dei duetti e delle cover? Possibile,se di seguito si esibiscono Irama e una emozionatissima Arisa con un look total black stile Morticia Addams.