Sì è americano ma John Lithgow è perfetto per il ruolo di Albus Silente nel remake di Harry Potter

Leggi su Cinefilos.it

Sì, è, maper ildineldi, che interpreterànella prossimo serie tv di, infrangerebbe la tradizione, ma è più che in grado di interpretare il. Da quandoè uscito per la prima volta come una serie di libri fantasy nel 1997, la popolarità della serie ha conquistato il mondo. Tuttavia, sono stati i film, usciti nel 2001, a rendere la serie un fenomeno globale, e a consolidare queste storie come parte fondamentale della cultura per la generazione di ragazzi che sono cresciuti guardandole e leggendole.Tuttavia, una cosa che è rimasta costante in tutta la serie, nonostante la sua popolarità globale, è quanto sia distintamente britannica. Dall’inclusione di Privet Drive in un piccolo vicolo cieco britannico, alla magnifica Hogwarts situata da qualche parte tra le dolci colline del Regno Unito, questa serie è saldamente ambientata sull’isola britannica.