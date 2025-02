Anteprima24.it - Si azzuffarono in una sala slot ad Ischia, in tre denunciati

Tempo di lettura: < 1 minutoAvevano dato vita ad una rissa in unanel comune died oggi sono statidai carabinieri: si tratta di un 48enne di Castellammare di Stabia e di due ischitani di 41 e 27 anni che lo scorso 12 febbraio avevano scatenato una zuffa in unascommesse di via Buonocore per l'utilizzo di unamachine nel corso della quale il 41enne avrebbe colpito con una bottigliata il 48enne, causandogli lesioni ritenute guaribili in 10 giorni.I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile dihanno raccolto le immagini di videosorveglianza e sono riusciti ad identificarli: i tre dovranno rispondere di rissa e lesioni personali aggravate.