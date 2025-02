Ilfattoquotidiano.it - Si allungano i tempi per gli interventi contro il caro energia. Il provvedimento ancora in preparazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il decretoilbollette annunciato giovedì dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti con ogni probabilità non andrà in Consiglio dei ministri lunedì prossimo. Il, apprende l’Ansa, èinal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Fra le misure allo studio l’eliminazione del divario fra il prezzo del gas sul mercato europeo Ttf di Amsterdam e quello sul mercato italiano Psv, la compensazione della tassazione europea Ets sulle emissioni a carico dei produttori di, il potenziamento dell’energy release, che concedeelettrica a prezzi calmierati alle imprese energivore.A giocare a favore del governo c’è il deciso calo del gas registrato negli ultimi tre giorni. Nel giro di poco tempo le quotazioni europee sono scese da 60 a 50 euro al megawattora, spinte al ribasso dall’avvio di un’interlocuzione tra Russia e Stati Uniti su una possibile fine dei combattimenti in Ucraina.