Oasport.it - Short track, azzurri sugli scudi nel day1 del World Tour a Milano

Calato il sipario sulla prima giornata di gare all’Unipol Forum di Assago, tappa finale deldi. Un appuntamento dal sapor di Olimpiadi Invernali diCortina 2026, essendo un vero e proprio test-event in vista di quel che sarà l’anno prossimo.In casa Italia si è trattato di un day-1 estremamente positivo con tante qualificazioni al prossimo turno, pensando a domani quando ci saranno le fase finali dei 500 e dei 1500 metri uomini nonché dei 1000 metri e della staffetta donne. Quest’oggi spazio alle batterie e alle eliminatorie di ogni distanza. Da annotare 16 pass diretti e 5 ripescaggi per gli alfieri del Bel Paese.Nei 500 metri maschili, i due secondi posti di Pietro Sighel e di Thomas Nadalini sono valsi il raggiungimento del prossimo turno, mentre Lorenzo Previtali dovrà ricorrere ai citati ripescaggi per essere parte del round che conta maggiormente.