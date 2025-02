Gamberorosso.it - Shablo, il produttore e dj in gara a Sanremo appassionato di ostriche. Ecco cosa si mangia nel suo ristorante

È l’unico artista inche però non canta.discografico e dj argentino naturalizzato italiano, è salito sul palco dell’Ariston affidando la parte del testo Tormento, Guè Pequeno e Joshua e prestando al Festival tutte le sue competenze in fatto di musica, composizione e presenza scenica. Quello che non si sa di, però, è che è anche un ristoratore. Lo scorso giugno, infatti, ha inaugurato ilAlegre Milano nell’hub musicale Moysa di Milano in collaborazione con il collega Fabrizio Ferraguzzo.Com’è Alegre MilanoIl pallino della ristorazione aera già venuto nel 2023 quando il locale Alegre (che ha preso solo nel 2024 questo nome) era solo un ritrovo per i pranzi e le cene da condividere con artisti e musicisti che orbitavano intorno all’hub musicale.