Palermotoday.it - Seus, una campagna di sensibilizzazione per tutelare la salute dei dipendenti

Leggi su Palermotoday.it

"Aiuta te stesso per aiutare gli altri": è non a caso questo il nome delladie informazione avviata dalla118 per i propri. Tramite la distribuzione di opuscoli sarà promossa una cultura di responsabilità nei confronti della propria e altruisu.