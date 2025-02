Anteprima24.it - Settembre vince Sanremo Giovani: “Devo ancora realizzare. Grato a chi ha creduto in me”

Tempo di lettura: < 1 minutoIl cantantel’edizione 2025 di. Napoletano, classe 2001, con il brano ‘Vertebre‘ supera in finale l’ex concorrente di ‘Amici’ Alex Wyse, che proponeva ‘Rockstar’, e si aggiudica anche il Premio della Critica Mia Martini e quello della Sala Stampa Lucio Dalla.“Ieriha spaccato, volevo fargli i complimenti” esordisce Mahmood in conferenza stampa. “Non ho dormito stanotte – risponde-. Sono felicissimo, storealizzando ma è veramente difficile. Sonoa chi hain me, a chi mi ha votato, ho un immenso senso di gratitudine”.parteciperà, insieme con Alex Wise, Maria Tomba e Vale LP & Lil Jolie, alWorld Tour. Il tour si svolgerà a maggio e toccherà cinque città del Nord America.