Europa.today.it - Settembre: "Se sono a Sanremo è anche grazie ai social. A 20 anni non sappiamo gestire le emozioni"

Leggi su Europa.today.it

Ha solo 23ma alle spalle ha già diverse esperienze televisive da The Voice a X Factor. Andrea, in arte solo "", è il vincitore delle Nuove Proposte di2025 con il brano "Vertebre". La canzone è un grido generazionale, una denuncia, un mezzo per raccontaee le.