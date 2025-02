Iodonna.it - Settembre è il vincitore delle Nuove Proposte. I Duran Duran sono un fuoco d'artificio e le performance degli ultimi big in gara impeccabili

La terza serata del Festival di Sanremo 2025 con le relative pagelle viaggia veloce e senza intoppi. Il trio agguerrito di co conduttrici è stata in grado (finalmente!) di vivacizzare lacanora. Miriam Leone è folgorante di rosso vestita, Elettra Lamborghini sceglie esuberanti abiti aderenti e l’elegante Katia Follesa ha il compito di punzecchiare con brio il conduttore. Edoardo Bennato è l’ospite più gradito ma dopo 40 anni tornano sul palco di Sanremo i. Il tempo è passato sui loro volti ma il gruppo tanto caro all’Italia anni Ottanta sa ancora come divertire e divertirsi. Con loro, a sorpresa, c’è anche Victoria De Angelis. Dalla battuta sulla Ferragni al bacio con Le Bon: Katia Follesa domina Sanremo X Leggi anche › Top e flop della seconda serata di Sanremo 2025: le pagelle ai 15 Big inSanremo 2025 top e flop terza serata: pagelle esibizioni e lookSanremo 2025.