Sette chili di hashish in uno zaino e nell' auto | arrestato 57enne ad Ancona

, 14 febbraio 2025 — In totale 70 panetti, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 610 euro come provento dell’attività di spaccio. Untunisino procedeva così,a sua casa nel centro di, per confezionare l’da rivendere poi ad altri persone. Ora però è finito nei guai dopo il blitz della sezione antidroga della Squadra Mobile dorica, intervenutaa sua abitazione per un controllo. Secondo il racconto degli agenti della Questura l’uomo, in preda al panico, ha spintonato le forze dell’ordine alla loro vista, gettando uno(poi recuperato) fuori dalla finestra. All’interno, i poliziotti hanno trovato oltre 66 panetti di. Altri quattro dello stesso stupefacente sono stati scoperti all’interno dell’dell’uomo, nascosti nel bracciolo anteriore.