Serie C. La favola Giana sempre più bella. Ora tutti sognano la Coppa Italia

La piccola, grande, ne ha combinata un’altra delle sue. Finale didiC, centrata: mai successo nella storia di una società nata nel 1909 e che per più di un secolo non era mai andata nemmeno oltre l’Eccellenza, intesa come categoria. Eccellenza lombarda, invece, dal 2011 a oggi. Con qualche dolorosa ma rigenerante pausa: Promozione-Eccellenza-D a far rima con tre campionati vinti di fila, poi il professionismo che tremare le gambe fa, ma non a Gorgonzola, dal 2014 al 2022. La retrocessione in coda agli ultimi campionati di sofferenza, poi: tutt’altro che la parola fine. Anzi, nuovo inizio: proprio come in occasione del tris di categorie scalate, arrivato anche allora dopo una retrocessione. Squadra affidata a Andrea Chiappella: primo campionato vinto (con tanto di finale didi categoria), primo campionato inC chiuso ai playoff (con eliminazione a Trieste tra le polemiche).