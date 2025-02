Sport.quotidiano.net - Serie C femminile. Il Riccione si prende solo un punto nel derby con il fanalino Ravenna

Leggi su Sport.quotidiano.net

Resta ancora a caccia della prima vittoria del 2025 la. Le biancazzurre non sono riuscite arsi tutto nemmeno nelin casa delultimo della classe. Anzi, sono state costrette a rincorrere.ti in vantaggio dopo 25 minuti del primo tempo con Pallica. Da lì la rincorsa delche soltanto alla mezz’ora della ripresa è riuscito a rimettersi in carreggiata con il gol di Dellialisi. Un gol che ha permesso alla squadra della Perla Verde di non inciampare mettendo in fila il secondo pareggio consecutivo, dopo quello del turno precedente davanti al pubblico amico contro l’Isera. L’ultimo successo della squadra di mister Genovesio risale al 24 novembre scorso quando le biancazzurre non hanno lasciato scampo davanti al pubblico amico al Venezia 1985.