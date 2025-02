Padovaoggi.it - Serie B, San Valentino con l'anticipo Catanzaro-Cittadella: la presentazione della gara e le probabili formazioni della 26ªgiornata

Leggi su Padovaoggi.it

Sansi gioca d’, e al "Ceravolo" non c’è spazio per i cuori spezzati:si sfidano in unache sa di sliding doors tra sogni e paure. I granata, forti di un rendimento esterno da big e reduci dal blitz all’ultimo respiro a Pisa, vogliono allungare la.