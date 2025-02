Sport.quotidiano.net - Serie B, le partite della 26esima giornata: formazioni, orari e dove vederle in tv

Roma, 14 febbraio 2025 – Catanzaro – Citta, in programma per questa sera alle 20:30, aprirà il ventiseiesimo turno diB, con i calabresi che vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggioscorsacontro il Frosinone e i granata che continuano nella corsa per entrare nei playoff. Domani alle 15 sarà la volta di Spezia e Sassuolo: i primi saranno impegnati in trasferta contro il Modena, mentre i neroverdi capolisti ospiteranno il Brescia, reduce dallo 0-0 contro la Salernitana. Anche i granata giocheranno alle 15 di domani, allo Stadio dei Marmi contro la Carrarese, alla stessa ora di Sudtirol – Sampdoria. Bari – Cremonese si svolgerà alle 17:15, mentre domenica alle 15 andranno in scena Palermo – Mantova, Frosinone – Reggiana e Juve Stabia – Cosenza. Cesena – Pisa, in programma per le 17:15, chiuderà il turno.