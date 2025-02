Sport.quotidiano.net - Serie B, Cremonese a Bari per trovare nuove certezze

Cremona – La principale certezza della vigilia traè che entrambe le contendenti non possono concedersi passi falsi. La squadra di Stroppa è risalita a nove punti dallo Spezia, ma i liguri sono decisi a ripartire a pieno ritmo e giocheranno a Modena per fare bottino pieno. Urge, quindi, una risposta adeguata per i grigiorossi, che devono riuscire aquella continuità di rendimento che è mancata dall’inizio della stagione. Non meno motivati si presentano i Galletti che, oltre a poter contare sul sempre caldo sostegno del loro pubblico, devono cancellare la brutta prova che è valsa la sconfitta con la Juve Stabia e che ha fatto scivolare i biancorossi sul fondo della zona play off. Stimoli importanti su entrambi i fronti, confermati, tra l’altro, dal recente mercato invernale, che ha visto entrambe le società apportare alcuni correttivi ai rispettivi organici per cercare di consolidare ulteriormente gli obiettivi previsti.