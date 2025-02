Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 26a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Sabato 15 febbraio alle 17:15, allo Stadio San Nicola, andrà in scena Bari-Cremonese, visibile suanche in modalità gratuita. l match, valido per la 26ªdiBKT, metterà di fronte due squadre con obiettivi ben definiti: il Bari di Moreno Longo, determinato a riscattarsi dopo la sconfitta contro la Juve Stabia, affronterà la Cremonese di Giovanni Stroppa che, forte della vittoria contro il Sudtirol di domenica scorsa, è intenzionata a consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica in un momento chiave della stagione.I tifosi che non sono ancora abbonati apotranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.