Serie A probabili formazioni | Gimenez e Joao Felix confermati out Kean e Dybala

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Dopo gli impegni nei playoff di Champions ed Europa League, laA si riprende la scena. Il campionato italiano torna in campo per la 25esima giornata: ad aprire le danze sarà la sfida tra Bologna e Torino, in programma venerdì 14 febbraio. Sabato 15 invece toccherà all'Atalanta, impegnata in casa contro il .