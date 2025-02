Lanazione.it - Sereni Orizzonti. Galassia di partecipate e i guai con la legge

Novantuno residenze per anziani. Sei mila posti letto. Quasi quattro mila dipendenti specializzati. E oltre 200 milioni di euro di investimento previsti entro il 2028 e altrettanti di fatturato registrati nel 2023.ha pochi competitor in Italia nel mercato delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili. Anche grazie alla suadi. Sono una decina quelle più importanti. Tutte specializzate in una branca di gestione, costruzione o sviluppo immobiliare. Fondata nel 1996, da Massimo Blasoni e Giorgio Zucchini (attualmente uscito dalla compagine societaria),è un’azienda partita dal nulla, sisul sito. Anno dopo anno il giro di affari si è gonfiato. E nel 2019 la società ha avviato un processo di espansione internazionale, acquisendo in Spagna “La Edad de Oro”, una residenza sociosanitaria situata El Alamo (a 30 chilometri da Madrid) che impiega all’incirca 80 dipendenti e dispone di 111 posti letto per anziani.