Serata di charme tra Spa e fragranze. Emozioni di coppia

Nulla di più piacevole di trascorrere San Valentino con la persona che si ama, magari in un contesto dicoccolandosi in una Spa con una cena speciale, pensata appositamente per l’occasione. Allo ’Château Monfort’ di Milano, Relais & Châteaux 5 stelle del gruppo Planetaria Hotels, la festa degli innamorati vede la nuova collaborazione con Cinq Mondes, prestigioso brand francese: gli ospiti potranno provare tanti prodotti skincare, bodycare e, inoltre è stata ampliata la carta dei trattamenti e dei rituali ispirati alle tradizioni di tutto il mondo. Hilton Milan celebra ladegli innamorati con un menù di San Valentino e un cocktail per far innamorare al primo sorso, dal nome evocativo ’Give me love’. Esperienza romantica al CotoliAMO, con un menù esclusivo creato dallo Chef Paolo Ghirardi e pensato per esaltare i sensi, celebrando l’amore in ogni sua sfumatura.